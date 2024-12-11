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Японский фокус на Курилах: что скрывают карты Страны восходящего солнца?

Японский фокус на Курилах: что скрывают карты Страны восходящего солнца?

Особенность территориального спора между Россией и Японией в том, что перед нами не совсем классический пограничный вопрос как, например, между Уругваем и Бразилией, где первый претендует на кусок суши соседа, но никаких шансов получить желаемое у Монтевидео нет, ни политическим ни, тем более, военным путем.

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