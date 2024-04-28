Рунова: задержанные музыканты "Коррозии металла" останутся в изоляторе до суда

Фронтмена рок-группы "Коррозия металла" Сергея Троицкого "Паук" и двух гитаристов, ранее задержанных по обвинению в пропаганде нацистской символики, оставят в изоляторе временного содержания Нижнего Новгорода до суда.
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