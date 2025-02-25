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Царьград

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Депутаты предложили расширить выплаты для совершеннолетних детей участников СВО

Депутаты предложили расширить выплаты для совершеннолетних детей участников СВО

Депутаты Госдумы из фракции "Новые люди" предложили законопроект, разрешающий совершеннолетним детям получать страховые выплаты за погибших в СВО родителей.

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