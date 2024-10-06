Человек года - Адольф Гитлер

«От нечестивого органиста — гимн ненависти» Перевод статьи от 2 января 1939 г. 1938 Человек года Самое заметное новостное событие 1938 года произошло 29 сентября, когда четыре политика встретились в резиденции фюрера в Мюнхене, чтобы перекроить карту Европы.