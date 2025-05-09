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«Вклад в разгром Гитлера был ценным»: в Британии осудили Трампа из-за слов о Дне Победы

Бывший член британского парламента и глава Партии рабочих Великобритании Джордж Галлоуэй в эфире авторского Youtube-канала раскритиковал заявление президента США Дональда Трампа о главенствующей […] The post «Вклад в разгром Гитлера был ценным»: в Британии осудили Трампа из-за слов о Дне Победы first appeared on LentaMsk.

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