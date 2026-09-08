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"Единая Россия" выступила за отмену обязательного учета домашней птицы

"Единая Россия" выступила за отмену обязательного учета домашней птицы

Домашнюю птицу, которую россияне содержат для собственных нужд, нужно освободить от обязательного учета, заявил ТАСС замруководителя партии «Единая Россия» в Госдуме Евгений Ревенко.

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