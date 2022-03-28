«Иностранцы ненадолго задержатся в «Зените»… Мнение специалиста

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов считает, что по окончании сезона «Зениту» придется расстаться с некоторыми легионерами, и это даст шанс окрепнуть молодым российским футболистам.
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