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«Иностранцы ненадолго задержатся в «Зените»… Мнение специалиста

«Иностранцы ненадолго задержатся в «Зените»… Мнение специалиста

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов считает, что по окончании сезона «Зениту» придется расстаться с некоторыми легионерами, и это даст шанс окрепнуть молодым российским футболистам.

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