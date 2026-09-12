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Царьград

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Мостовой поделился эмоциями от матча «Локомотив» - «Зенит»

Мостовой поделился эмоциями от матча «Локомотив» - «Зенит»

Полузащитник московского «Локомотива» Андрей Мостовой рассказал о своих ощущениях от матча с «Зенитом» в восьмом туре РПЛ, где он появился на поле в концовке, а его команда уступила 1:2.

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