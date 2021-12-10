10.12.21== Донбасс слишком опасен для российских и украинских самолетовом

Война без авиации? Восточная Украина может быть слишком опасной для российских и украинских самолетов (Forbes, США) 13 лет назад грузинские силы ПВО нанесли серьезный урон российским ВВС, пишет Forbes.
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