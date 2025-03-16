Четыре полицейских генерала уволены: Алиев "навёл порядок" в Москве?

Когда наконец власть наведет порядок! Или это (МВД, прокуратура, фсб) уже не власть? Что за страна!! Дикость какая-то!

ТГ

Татьяна Гусева

Была я и на Садоводе, и в тк"Москва" - и то, и другое - это сумасшедший дом. Такое впечатление, что продают везде одно и то же, и непонятно, а зачем тогда эти огромные торговые площади?