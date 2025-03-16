Царьград Коллаж Царьграда Азербайджанская диаспора в Москве продолжает "показывать зубы".
Четыре полицейских генерала уволены: Алиев "навёл порядок" в Москве?
Комментарии
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Семен Демин
Когда наконец власть наведет порядок! Или это (МВД, прокуратура, фсб) уже не власть? Что за страна!! Дикость какая-то!
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52 мин.
Надежда Минаева
Позор исполнительной власти, которая позволяет такое!!! Где МВД, Прокуратура, ФСБ, СК???
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27 мин.
ТГ
Татьяна Гусева
Была я и на Садоводе, и в тк"Москва" - и то, и другое - это сумасшедший дом. Такое впечатление, что продают везде одно и то же, и непонятно, а зачем тогда эти огромные торговые площади?
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