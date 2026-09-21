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Рабочий инструмент или повод для комплексов: 10 актрис ростом 180–192 см

Рабочий инструмент или повод для комплексов: 10 актрис ростом 180–192 см

Рост — от 180 до 192 сантиметров. Но внешние данные тут давно не главное: у одной актрисы это театральная сцена, у другой — характерные женские роли, у третьей профессиональная дорога увела в режиссуру.

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