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В следственном управлении проведен этап конкурса, посвященный Международному дню борьбы с коррупцией

23 октября 2024 года в следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан проведен первый этап ежегодного конкурса детского рисунка, посвященного Международному дню борьбы с коррупцией - 9 декабря.

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