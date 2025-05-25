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Царьград

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На Украине пекло: Россия ударила по самому больному. Километровые столбы дыма. Горят объекты ВПК

На Украине пекло: Россия ударила по самому больному. Километровые столбы дыма. Горят объекты ВПК

Армия России ночью нанесла массированный удар по предприятиям ВПК Украины.Согласно недавно опубликованной сводке Минобороны России, последние сутки были тяжелейшими для Украины.

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