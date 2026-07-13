ФСБ сорвала «беспрецедентную по масштабу и степени угрозы» серию терактов

Александр Симаков Осужденным к пожизненному лишению свободы разрешено приобретать телевизоры за счет собственных средств через торговую сеть или получать их от родственников, однако пользоваться ими они могут только с соблюдением строгих режимных и технических ограничений колоний особого режима. Правила и ограничения для телевизоров. Состояние и характеристики: Запрещены телевизоры с выходом в интернет (Wi-Fi/Smart TV) и со встроенными медиаплеерами (с возможностью воспроизведения файлов через USB-порты).Порядок использования: Телевизоры в камерах для пожизненно осужденных устанавливаются в местах, определяемых администрацией колонии, и используются по правилам внутреннего распорядка.Выбор программ: По закону и решению Верховного суда РФ у заключенных нет права самостоятельно выбирать телевизионные каналы или программы по своему вкусу. Список разрешенных передач и транслируемых каналов контролируется администрацией исправительного учреждения, а просмотр сцен насилия, жестокости или побегов строго запрещен.Время просмотра: Телевизор разрешено смотреть только в свободное от работы или иных режимных мероприятий время и строго до отбоя (ночного отдыха)

ДГ Дмитрий Гурин Ну ну..... и где в репортажах такое показали? Не смешите народ..... А то ко-то писал что Владимирский централ самое старое спец. заведение в стране. В Ростове-на-Дон, Богатяновский централ или по документам СИ №1 по РО много старше.