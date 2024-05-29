В России повысят налог на доходы для части населения

Правительство РФ определилось с масштабным повышением налогов и введением прогрессивной шкалы НДФЛ Ставка подоходного налога 13% перестала быть плоской еще в 2020 году, но тогда повышение коснулось только россиян с доходами свыше 5 млн рублей в год и ограничилось ростом ставки до 15%.
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