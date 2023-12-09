Крымский мост проще всего защитить тоннелем под Керченским проливом

Киев готов потратить миллиард долларов для уничтожения объекта-символа Сергей Ищенко Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС В ночь на 5 декабря ВСУ подвергли Крым самой массированной за все время вооруженного конфликта атаке с воздуха.