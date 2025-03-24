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На юбилейном фестивале анимации «Суздальфест» объявили победителей конкурса

На юбилейном фестивале анимации «Суздальфест» объявили победителей конкурса

На юбилейном ХХХ «Суздальфесте» (19–24 марта) объявили победителей конкурса и вручили награды. Первое место в зрительском голосовании и второе в рейтинге профессионалов фестиваля занял фильм о холокосте под названием «Сказка искорки».

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