Zero Hedge
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Zero Hedge

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Meta Eyes $10 Billion Deal To Lease AI Computing Power To Anthropic

Meta Eyes $10 Billion Deal To Lease AI Computing Power To Anthropic

Meta Eyes $10 Billion Deal To Lease AI Computing Power To Anthropic Meta is standing up a cloud business to sell excess computing capacity from its massive data-center buildout, as we detailed earlier this month.

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