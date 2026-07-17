Meta Eyes $10 Billion Deal To Lease AI Computing Power To Anthropic Meta is standing up a cloud business to sell excess computing capacity from its massive data-center buildout, as we detailed earlier this month.
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