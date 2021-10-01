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В Татарстане полицейские пресекли незаконную деятельность игрового клуба

В Татарстане полицейские пресекли незаконную деятельность игрового клуба

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Лениногорскому району установили факт незаконной организации и проведения азартных игр с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

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