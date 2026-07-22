«Евро-Паутина» для старта Третьей мировой: Как европейцы и украинцы готовятся обезоружить Россию

Юрий Ильинов

Жало из СССР: Беларусь неожиданно усилила легендарную советскую «Осу» Легендарный советский ЗРК «Оса» получил новую жизнь. Беларусь глубоко модернизировала транспортно-заряжающую машину комплекса и заметно расширила ее возможности. Белорусские специалисты провели глубокую модернизацию транспортно-заряжающей машины легендарного советского зенитного ракетного комплекса «Оса». В результате техника получила новое шасси, современное грузоподъёмное оборудование и дистанционное управление краном. Кроме того, машина теперь способна перевозить больше ракет. Работы выполнило ОАО «2566 завод по ремонту радиоэлектронного вооружения», которое входит в систему Государственного военно-промышленного комитета Беларуси. В итоге предприятие представило обновленную машину с индексом 9Т217-1Б. Полностью новая платформа Одним из главных изменений стал переход на современное шасси МАЗ-5316 с колесной формулой 4×4. Благодаря этому техника получила лучшую проходимость и стала надёжнее в эксплуатации. При этом обслуживание машины также стало проще. Кроме того, инженеры увеличили запас перевозимых зенитных управляемых ракет. Поэтому расчёты смогут быстрее пополнять боекомплект в полевых условиях. Дистанционный кран и современная связь Специалисты полностью заменили грузоподъемное оборудование. Вместо старой системы они установили современный кран с дистанционным управлением. Благодаря этому загрузка ракет стала удобнее, быстрее и безопаснее. Одновременно инженеры оснастили машину современными средствами радиосвязи. Таким образом, экипажи смогут эффективнее взаимодействовать с расчётами комплекса «Оса». Для каких ракет предназначена машина Транспортно-заряжающая машина перевозит, временно хранит и загружает зенитные управляемые ракеты 9М33М2 и 9М33М3 в боевые машины комплекса «Оса». При этом сам комплекс остаётся на вооружении ряда государств. Поэтому модернизация вспомогательной техники позволяет значительно продлить срок его службы без масштабного перевооружения. Почему модернизация имеет значение Современные вооружённые конфликты показывают, что мобильность и скорость пополнения боекомплекта играют ключевую роль. Именно поэтому обновленная машина поможет быстрее перезаряжать комплекс, повысит автономность подразделений и снизит нагрузку на личный состав. В результате Беларусь вдохнула новую жизнь в одну из самых известных советских систем противовоздушной обороны. Новое шасси, современное оборудование и цифровые решения позволяют легендарной «Осе» сохранять актуальность и сегодня. в РФ раскрыли секрет легендарного «Медведя» – ракетоносца «Ту-95МС»,