Россиянка бросила четверых детей и ушла в клуб

Жительница Санкт-Петербурга бросила четверых детей и ушла в клуб, передает 78.ru. По сведениям издания, 40-летняя россиянка решила повеселиться и оставила одних в квартире 17-летнего ребенка с инвалидностью, а также детей 13 лет, 9 лет и 9 месяцев.