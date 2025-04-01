Выставка-ярмарка педагогических идей. От идеи к результату.

Выставка- ярмарка педагогических идей по образовательной области ´Элементарные математические представления´В ходе мероприятия педагогические работники презентовали коллегам свои наработки, делились опытом использования игр и пособий в образовательном процессе с воспитанниками.
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