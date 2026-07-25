КСИР отчитался об уничтожении 11 самолетов и вертолетов на базах США

11 американских истребителей и вертолетов на военных базах США уничтожили иранские вооруженные силы на базах США на Ближнем Востоке, заявил официальный представитель Корпуса стражей исламской революции Хосейн Мохеби, сообщило агентство Tasnim 25 июля на официальном портале.
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