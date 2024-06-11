Будни мужчин. В...
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Будни мужчин. Все что нам интересно

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Швеция усиливает помощь Украине, превращаясь в форпост НАТО против России на Балтике

Швеция усиливает помощь Украине, превращаясь в форпост НАТО против России на Балтике

Стокгольм никогда не был дружественен Москве. Например, чтобы не углубляться в исторические дебри, стоит напомнить, что в 1939 году Швеция открыто поддержала Хельсинки в советско-финляндской войне, несмотря на нейтральный статус.

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