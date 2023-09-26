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Промес и полиция, скандал с игроками и фанатами «ПСЖ», клубное ТВ «Реала» против судей, 3-я победа СКА подряд, слова Чжоу про допинг у русских фигуристов и другие новости

Промес и полиция, скандал с игроками и фанатами «ПСЖ», клубное ТВ «Реала» против судей, 3-я победа СКА подряд, слова Чжоу про допинг у русских фигуристов и другие новости

1. Mash сообщил, что Квинси Промес устроил скандал в отделе полиции в Москве, пытаясь помочь друзьям, задержанным с подозрением на наркотическое опьянение.

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