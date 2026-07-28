Ева Польна задолжала налоговой более 2 миллионов рублей: подробности

У певицы Евы Польны возникли проблемы с Федеральной налоговой службой. По данным телеграм‑канала «Звездач», задолженность артистки по индивидуальному предпринимательству составляет 2 миллиона 3 тысячи 905 рублей 43 копейки.
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