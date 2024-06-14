Указ о присвоении звания почетного гражданина региона подписал губернатор области Александр Гусев.Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по обороне и безопасности и глава воронежского землячества в Москве, Герой России и бывший главком ВВС Виктор Бондарев стал почетным гражданином Воронежской области.