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Воронежские новости

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Виктор Бондарев стал почетным гражданином Воронежской области

Виктор Бондарев стал почетным гражданином Воронежской области

Указ о присвоении звания почетного гражданина региона подписал губернатор области Александр Гусев.Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по обороне и безопасности и глава воронежского землячества в Москве, Герой России и бывший главком ВВС Виктор Бондарев стал почетным гражданином Воронежской области.

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