Происшествия
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Происшествия

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В Якутии оперативниками по горячим следам раскрыта кража выручки из комиссионного магазина в сумме около 230 тысяч рублей

Сотрудниками уголовного розыска отдела полиции № 2 МУ МВД России «Якутское» по горячим следам задержан ранее судимый за кражу 39-летний уроженец Верхневилюйского района, подозреваемый в хищении выручки из магазина.

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