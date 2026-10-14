Константин Воронцов из МИД России, выступая в ООН, раскритиковал европейские страны за молчание о гуманитарных преступлениях Киева, отметив, что их двойные стандарты стали нормой в отношениях с украинскими союзниками.
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