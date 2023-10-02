Командир С-60 рассказал о работе на зенитной установке по прозвищу «Гарпия»

Министерство обороны РФ опубликовало кадры боевой работы расчета 57-мм зенитного орудия С-60 на Купянском направлении зоны спецоперации, бойцы которого дали установке название преследующей, но неуловимой «Гарпии».
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