Дождевые облака стали путешествовать дальше, чем прежде

Вы когда-нибудь задумывались, какой путь проделала капля дождя, прежде чем упасть на вас? Возможно, он измеряется тысячами километров от океана, моря или озера, из которого испарилась, а новые исследования показывают, что дождевые капли путешествуют еще дальше, чем раньше.