Продюсер Рудковская заявила, что фигуристка Трусова разбила ногу

Российский продюсер Яна Рудковская, жена двукратного олимпийского чемпиона в мужском одиночном фигурном катании Евгения Плющенко, заявила, что перед премьерой шоу "Русалочка" исполнительница главной роли в постановке, серебряная призерка Олимпийских игр Александра Трусова получила травму.
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