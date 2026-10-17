Телеведущая прокомментировала участие бывшего мужа в шоу. Ольга Бузова не оставила без внимания слова Анастасии Костенко, которая во время съемок третьего сезона шоу «Ставка на любовь» вновь вспомнила о скандальном разводе певицы с Дмитрием Тарасовым.
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