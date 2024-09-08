На Богословском кладбище прошла церемония возложения цветов к братским могилам и Холму славы

8 сентября – день памяти жертв блокадного Ленинграда Сегодня на Богословском кладбище Петербурга прошла торжественно-траурная церемония возложения цветов к братским могилам и Холму славы, рассказали в пресс-службе администрации Калининского района.
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