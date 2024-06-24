Возмездие началось? В Одессе гремят взрывы, а небо заволокло густым дымом. Озвучены первые подробности

Долго запрягаем.Помню слова Путина во время чеченской войны."Будем мочить везде.В сортире найдем и там замочим."А что сейчас?Жалеем хохлов, а своих не жалко.Давно пора смешать с землей эту хохлосвинью под названием украина.

АЛ

Александр Лагуткин

Почему не был сбит американский беспилотник над Черным морем, который в цепочке управления ракетами при ударах по Крыму. Ракеты американские, в расчетах пусковых установок американцы, полетные задания вводят американцы по данным с американских спутников, наводятся эти ракеты через эти американские беспилотники. Почему не уничтожают эти спутники и эти беспилотники. И помогите хуситам по такой же схеме утопить американский авианосец. Нельзя не отвечать этим сатанистам зеркально. Иначе это провоцирует их на новые теракты против России.