Украинские каналы сообщают, что в Одессе гремят взрывы, а небо заволокло густым дымом. У русских возникает главный вопрос: неужели возмездие за Севастополь началось? Озвучены первые подробности прилётов по инфраструктуре врага.
Возмездие началось? В Одессе гремят взрывы, а небо заволокло густым дымом. Озвучены первые подробности
Комментарии
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Акимова Татьяна
Долго запрягаем.Помню слова Путина во время чеченской войны."Будем мочить везде.В сортире найдем и там замочим."А что сейчас?Жалеем хохлов, а своих не жалко.Давно пора смешать с землей эту хохлосвинью под названием украина.
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15 час.
АЛ
Александр Лагуткин
Почему не был сбит американский беспилотник над Черным морем, который в цепочке управления ракетами при ударах по Крыму. Ракеты американские, в расчетах пусковых установок американцы, полетные задания вводят американцы по данным с американских спутников, наводятся эти ракеты через эти американские беспилотники. Почему не уничтожают эти спутники и эти беспилотники. И помогите хуситам по такой же схеме утопить американский авианосец. Нельзя не отвечать этим сатанистам зеркально. Иначе это провоцирует их на новые теракты против России.
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15 час.
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