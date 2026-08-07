Зеленский утратил доверие и скатился на 8-е место рейтинга симпатий населения. Впереди Залужный, Буданов и Фёдоров

Сразу несколько социологических групп на Украине опубликовали свежие данные соцопросов, согласно которым Владимир Зеленский позорно проигрывает не только конкурентам-силовикам, но и более мелким политическим фигурам.
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