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Антифашист

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Зеленский утратил доверие и скатился на 8-е место рейтинга симпатий населения. Впереди Залужный, Буданов и Фёдоров

Зеленский утратил доверие и скатился на 8-е место рейтинга симпатий населения. Впереди Залужный, Буданов и Фёдоров

Сразу несколько социологических групп на Украине опубликовали свежие данные соцопросов, согласно которым Владимир Зеленский позорно проигрывает не только конкурентам-силовикам, но и более мелким политическим фигурам.

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