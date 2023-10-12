Танкисты Южной группировки войск уничтожили позиции ВСУ у Белогоровки

В распоряжении «Известий» появились кадры работы танкистов Южной группировки войск.Отмечается, что танкисты продолжают уничтожать позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Белогоровки Луганской Народной Республики (ЛНР).
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