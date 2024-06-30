Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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А потом мы удивляемся, откуда берутся террористы. Да уж…

А потом мы удивляемся, откуда берутся террористы. Да уж…

Интересная жизнь с Vera Star Бородачи заставили извиняться русского врача и надели на неё хиджаб за то, что она отказалась принять их "сестру" в никабе А потом мы удивляемся, откуда берутся террористы.

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Комментарии
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Руслан Техажев
А Госдура кричит что её обидели, назвав госдурой, из-за несвоевременно принимаемых законов в интересах Государства!
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15 час.
Горыныч
Почему этот шакал до сих пор жив?
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12 час.

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