Быстрее, выше, сильнее: как 3D-технологии меняют обувь

Аддитивные технологии обещают приспособить под производство идеальной обуви. Осталось найти для этого подходящий материалAP PHOTO/RONALD ZAK Модель Vaporfly Alphas 2018 года от Nike «ускоряет» бегуна на 4%, что было доказано на коммерческих стартах в Вене в 2019 году: кениец Элиуд Кипчоге пробежал в них марафон менее чем за два часа — это за пределами человеческих возможностей.