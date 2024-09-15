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Быстрее, выше, сильнее: как 3D-технологии меняют обувь

Аддитивные технологии обещают приспособить под производство идеальной обуви. Осталось найти для этого подходящий материалAP PHOTO/RONALD ZAK Модель Vaporfly Alphas 2018 года от Nike «ускоряет» бегуна на 4%, что было доказано на коммерческих стартах в Вене в 2019 году: кениец Элиуд Кипчоге пробежал в них марафон менее чем за два часа — это за пределами человеческих возможностей.

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