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Боец UFC Чимаев попросил у Кадырова разрешения отправиться в Палестину с оружием

После победы над Камару Усманом в UFC 294 Хамзат Чимаев обратился на чеченском к Рамзану Кадырову:«Нохчи [самоназвание чеченцев], да будет доволен вами Всевышний!Сегодня сюда приехало много людей меня поддержать.

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Андрей
шведский чеченец...
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