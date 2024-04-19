Amic.ru Новости...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • зуфар юсупов
    Так нашла, или заметила?Жительница Барнау...
  • чвсатпкьл
    И с каким смыслом, мол пролетарии всех стран соединяйтесь, так это уже было давно и все потом наоборот разбежались в ...Собираются ли пар...
  • Федор Родников
    Ух ты какое действенное лекарство от тупости применила Россия по отношению к Казахстану и Токаеву под названием-"Отка...Токаев назвал наг...

Минобразования может отклонить одного из кандидатов в ректоры АлтГУ

Минобразования может отклонить одного из кандидатов в ректоры АлтГУ

На данный момент на должность главы университета претендуют пять человек 23 апреля состоится аттестация кандидатов в ректоры АлтГУ, по итогам которой в Минобразования РФ примут решение, кого именно допустить до выборов руководителя вуза, сообщает "Атмосфера" со ссылкой на источники.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх