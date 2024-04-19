Минобразования может отклонить одного из кандидатов в ректоры АлтГУ

На данный момент на должность главы университета претендуют пять человек 23 апреля состоится аттестация кандидатов в ректоры АлтГУ, по итогам которой в Минобразования РФ примут решение, кого именно допустить до выборов руководителя вуза, сообщает "Атмосфера" со ссылкой на источники.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии