Минобразования может отклонить одного из кандидатов в ректоры АлтГУ

На данный момент на должность главы университета претендуют пять человек 23 апреля состоится аттестация кандидатов в ректоры АлтГУ, по итогам которой в Минобразования РФ примут решение, кого именно допустить до выборов руководителя вуза, сообщает "Атмосфера" со ссылкой на источники.