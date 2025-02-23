Главное управление МЧС России по Волгоградской поздравляет с Днём защитника Отечества! По данным ЦГМС в Волгоградской области 23 февраля: Облачно с прояснением.
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Главное управление МЧС России по Волгоградской поздравляет с Днём защитника Отечества! По данным ЦГМС в Волгоградской области 23 февраля: Облачно с прояснением.