Вратарь «Филадельфии» Харт получил травму в матче с «Баффало» после столкновения с игроками

Вратарь «Филадельфии» был заменен на 10-й минуте при счете 1:2 после того, как форвард «Сэйбрс» Брэндон Биро забросил вторую шайбу и упал на голкипера вместе с нападающим «Флайерс» Кэмом Эткинсоном.