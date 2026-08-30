«Евростандарты»: в Польше самолёт улетел, «забыв» в аэропорту 130 пассажиров

В начале этой недели в аэропорту Познань-Лявица пассажирский авиалайнер компании Ryanair взлетел ранее обозначенного времени, не став дожидаться посадки на борт 130 пассажиров.
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