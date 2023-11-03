Контрнаступление Вооруженных сил Украины было изначально обречено на провал и захлебнулось. Теперь Киеву следует сосредоточиться на мирном урегулировании конфликта с Россией, сообщил в соцсети X (бывшая Twitter, заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры) лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.