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Политик Филиппо: Зеленскому нужно перестать надеяться на НАТО

Политик Филиппо: Зеленскому нужно перестать надеяться на НАТО

Контрнаступление Вооруженных сил Украины было изначально обречено на провал и захлебнулось. Теперь Киеву следует сосредоточиться на мирном урегулировании конфликта с Россией, сообщил в соцсети X (бывшая Twitter, заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры) лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

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