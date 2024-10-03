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Тридцать лет спустя: правила премии и фестиваля «Золотая Маска» меняются

Тридцать лет спустя: правила премии и фестиваля «Золотая Маска» меняются

На прошлой неделе Союз театральных деятелей РФ провел в Москве конференцию «Пути и перспективы развития премии и фестиваля «Золотая маска» Предметом обсуждения стали новые правила премии «Золотая Маска», которой в этом году исполнилось тридцать лет.

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