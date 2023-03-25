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Медведев: “России, вероятно, придётся взять Киев и Львов”

Медведев: “России, вероятно, придётся взять Киев и Львов”

Россия хочет создать демилитаризованные буферные зоны внутри Украины вокруг территорий, которые она аннексировала, заявил в пятницу Дмитрий Медведев, имея ввиду, что, возможно, придется углубиться в Украину, если такие зоны не могут быть созданы.

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