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«Спасибо лучшей в мире банде за эпичный девичник». Тандревольд провела вечеринку перед свадьбой

«Спасибо лучшей в мире банде за эпичный девичник». Тандревольд провела вечеринку перед свадьбой

Среди гостей встречи оказались Тириль Экхофф, Ида Лиен, Юни Арнеклейв и Рагнхильд Фемстейневик. Ранее сообщалось, что Ингрид Ланмарк Тандревольд в июне планирует выйти замуж за своего партнера Трюгве Марксета.

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