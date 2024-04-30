«Спасибо лучшей в мире банде за эпичный девичник». Тандревольд провела вечеринку перед свадьбой

Среди гостей встречи оказались Тириль Экхофф, Ида Лиен, Юни Арнеклейв и Рагнхильд Фемстейневик. Ранее сообщалось, что Ингрид Ланмарк Тандревольд в июне планирует выйти замуж за своего партнера Трюгве Марксета.
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