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Орловские новости

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Попов: будущее за генеративным искусственным интеллектом в бизнесе

Попов: будущее за генеративным искусственным интеллектом в бизнесе

Сбер обеспечивает международные расчёты со 140 странами и использует ИИ-агента для подбора оптимального способа расчёта.

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