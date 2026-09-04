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ИИ уже пишет научные статьи, а в Nature поднимают вопрос: кто теперь автор, а кто — просто «сделал полезный комментарий»?

ИИ уже пишет научные статьи, а в Nature поднимают вопрос: кто теперь автор, а кто — просто «сделал полезный комментарий»?

Нейросети ломают существующие системы авторства в науке Нейросети всё чаще используются в науке для поиска и обобщения литературы, проверки гипотез, подготовки ответов рецензентам и улучшения стиля текстов.

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